​Николич: «При мне, как и при Сёмине, не было больших успехов в Лиге чемпионов»

В октябре Марко Николич покинул должность главного тренера «Локомотива» после полутора лет работы. Сербский специалист высказался о своей работе в Москве.

«Когда пришли новые руководители, цели «Локомотива» стали меняться. Каждый свой клуб я считаю своим домом. Было очень приятно поработать, у меня появились новые друзья, были успехи. Мне кажется, что мы продолжили работу Юрия Сёмина, побеждавшего с «Локомотивом». Мы завоевали Кубок России. Я горжусь тем, что стал первым иностранным тренером, который принёс клубу трофей.

Новая стратегия клуба мне не совсем понятна. Я об этом открыто говорил с Ральфом Рангником. Везде, где я работал, мне был интересен результат. Когда я подписывал договор с «Локомотивом», у меня была такая цель. Но потом...

При мне, как и при Сёмине, не было больших успехов в групповых этапах Лиги чемпионов. Можно говорить о разных причинах. Но как минимум «Локомотив» должен быть успешным на внутренней арене», - сказал Николич для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.