​Терри: «Я стал легендой «Спартака», не проведя ни одной игры»

Несколько лет назад Джон Терри был максимально близок к переходу в «Спартак», но сделка сорвалась по семейным обстоятельствам. В интервью для Okko Sport Терри рассказал, что хотел провести сезон в России – англичанину очень нравилась Москва и отношение к нему руководителей «красно-белых».

Также Терри высказался по поводу шуток о том, что он является легендой московского клуба. По словам экс-капитана «Челси», он даже не знал о таких шутках.

«Я стал легендой, не проведя ни одной игры. Это странно, но прекрасно», - сказал Терри.

Напомним, что вместо перехода в «Спартак» Джон Терри в 2018 году завершил карьеру и перешёл на тренерскую работу.