«Спартак» сыграет против чемпиона Малайзии на сборах в ОАЭ

Стал известен один из соперников московского «Спартака» на тренировочном сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.

Российский коллектив проведет спарринг против клуба «Джохор Дарул Такзим», выступающего в чемпионате Малайзии. Эта команда восемь раз подряд становилась чемпионом своей страны. Точная дата поединка пока неизвестна.

В чемпионате России клубы ушли на зимний перерыв. По итогам 18 туров московская команда набрала 23 балла и располагается на девятой позиции в таблице Премьер-лиги.

Следующий матч в РПЛ спартаковцы проведут против ЦСКА 26 февраля.