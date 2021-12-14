​Карасёв поддерживает критику судей

Арбитр Сергей Карасёв дал понять, что он поддерживает критику футбольных судей.

«Мы не должны гладить себя по голове и говорить: «Я судья, я всегда прав». Мне лучше, чтобы кто-то лишний раз дал по башке, чтобы при всех своих достижениях не заигрывался», - высказал Карасёв свою позицию в ходе интервью для «РИА Новости».

Карасёв отметил, что он регулярно связывается с другими судьями и спрашивает их мнение по поводу тех или иных эпизодов. Карасёв считает такие консультации обязательными в работе футбольных арбитров.

Ранее Сергей Карасёв рассказывал, что его мечта и цель на следующий год – попадание в список судей на чемпионат мира.