​Уткин: «Спартак» - единственный клуб в мире, который управляется гормонально»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу ожидаемого увольнения Руя Витории с должности главного тренера «Спартака».

«Появлялись сообщения, что Руй Витория может остаться. Сомнения имеют права на жизнь, потому что с тех пор, как появилась информация об увольнении португальца, произошли важные события. Так же победа «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы.

Но я не буду говорить о Руе Витории. Почему? «Спартак» - это единственный клуб в мире, который управляется не хорошо и не плохо, не с точки зрения футбола и не с точки зрения самодурства. «Спартак» - единственный клуб в мире, а может и в истории, который управляется гормонально. Главное там – гормоны», - высказался Уткин для своей программы «Футбольный клуб» в YouTube.

Отметим, что когда Василий Уткин говорил о гормональном управлении «Спартака», на видео появилась фотография супруги Леонида Федуна Зарема Салиховой.