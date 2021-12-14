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Арбитр Карасёв никогда не думал отказаться от потенциально скандального матча

14 Декабря 2021 • 10:53 Комментировать

Арбитр Сергей Карасёв высказался по поводу давления, с которым сталкиваются судьи после больших игр. Так, рефери вспомнил дерби 2013 года между «Спартаком» и ЦСКА, после которого его критиковали.

Карасёв сказал «РИА Новости», что тогда руководители судейского корпуса решили, что ключевые его решения на поле были верными. Арбитр допустил лишь несколько небольших помарок. Карасёв назвал давление в играх такого калибра обычным делом и сказал, что после дерби практически никогда не бывает тихо.

Также Сергей Карасёв отметил, что он никогда не думал отказаться работать в матче, после которого потенциально мог вспыхнуть скандал.

«Ни один арбитр не отказывается от своей работы. Это дело руководства - выбирать рефери на матч», - высказался Карасёв.

Отметим, что в этом году УЕФА доверял Сергею Карасёву матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Также россиянин работал на матчах чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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