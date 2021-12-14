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​Карасёв признался, что думал об уходе из судейства

14 Декабря 2021 • 10:35 Комментировать

Известный российский футбольный судья Сергей Карасёв рассказал о том, что в своё время у него появлялись мысли об уходе из судейства.

«Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первый дивизион. Но это были кратковременные затмения», - высказался Карасёв в ходе интервью для «РИА Новости».

По словам арбитра, в моменты, когда он подумывал о завершении работы арбитром, ему помогало общение с семьёй.

Карасёв отметил, что если бы его карьера футбольного арбитра не сложилась, он наверняка работал бы в банке.

Арбитр Карасёв рассказал о своих целях на 2022 год

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Сергей Карасёв
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