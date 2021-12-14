Воронин подпишет новый контракт с «Динамо»

В московском «Динамо» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с тренером Андреем Ворониным. Об этом сообщается на страницах РБК.

Вопрос по украинскому специалисту уже решен. Стороны поставят подписи под новым трудовым договором до конца 2021 года. Наставник «бело-голубых» Сандро Шварц поддержал решение руководства, подчеркнул источник.

Сроки нового контракта не разглашаются. Приоритетный вариант – пролонгация на два года.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Шварца отстают от лидирующего «Зенита» на два пункта.