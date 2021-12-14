Нобоа: «У Дзюбы всё хорошо, а Азмун хочет больше конкуренции»

Хавбек Кристиан Нобоа, выступающий за «Сочи», высказался о нападающих петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе и Сердаре Азмуне.

«У Дзюбы все хорошо. Он поработает на сборах и будет в основе. Азмун, думаю, уедет в «Лион». Он хочет больше конкуренции», - приводит слова 36-летнего эквадорского полузащитника «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ появилась новость, что Азмун провел успешные переговоры с «Лионом» и согласовал с «ткачами» долгосрочное трудовое соглашение.

Что касается Дзюбы, то Артём неудачно начал этот сезон, однако со временем исправил ситуацию. Он забил десять голов и сделал четыре ассиста в 17 матчах чемпионата России.