​Карасёв рассказал, как из-за ВАР поменял верное решение на неверное

Российский рефери Сергей Карасёв дал комментарий по поводу судейских ошибок и работы системы ВАР.

В ходе интервью для «РИА Новости» Карасёв рассказал, что во времена без ВАР судьям было сложнее. Карасёв вспомнил ситуации, когда арбитры встречались с инспекторами, уже понимая, что допустили серьёзную ошибку. Сейчас же, по словам Карасёва, риски ошибиться снизились.

Также Сергей Карасёв рассказал о случае, когда из-за ВАР он изменил верное решение на неверное. По словам Карасёва, при просмотре повтора он начал сомневаться в своём решении и изменил его. А уже после матча арбитр переоценил эпизод на свежую голову и понял, что верным было его изначальное решение.