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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Жирков назвал условие завершения карьеры

14 Декабря 2021 • 09:57 Комментировать

38-летний Юрий Жирков с лета находится без клуба – по завершению сезона 2020/2021 его контракт с «Зенитом» истёк. С тех пор Жирков несколько раз говорил, что готов поиграть где-то ещё хотя бы год. Футболист опять высказался на этот счёт, сообщив ТАСС о готовности рассмотреть предложения.

При этом Юрий Жирков отметил, что если в ближайшее время предложений не поступит, то ему придётся повесить бутсы на гвоздь.

Ещё не так давно Юрий Жирков был игроком сборной России. Летом опытный футболист был в заявке национальной команды на чемпионат Европы, но получил травму в первом же матче на турнире против Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков
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