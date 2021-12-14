​Вопросы финансирования «Уфы» решены – глава Башкортостана

Вопросы по поводу финансирования футбольного клуба «Уфа» решены. Об этом сообщается на сайте главы Башкортостана Радия Хабирова. В понедельник он провёл встречу с Шамилем Газизовым, занимающим должность генерального директора уфимского клуба.

Газизов выразил благодарность властям Башкортостана за поддержку «Уфы». Директор клуба выразил уверенность в том, что весной команда сможет добиться значимых спортивных достижений.

Первую часть чемпионата России «Уфа» завершила на 15 месте в турнирной таблице, то есть в зоне прямого вылета в ФНЛ. Впрочем, ситуация в этой зоне Премьер-лиги достаточно плотная.