РФС объявил о сотрудничестве с Федерацией футбола Франции

Российский футбольный союз сообщил о заключении меморандума о сотрудничестве с Федерацией футбола Франции. Таким образом, теперь стороны станут партнерами в областях технического развития, подготовки тренеров и инструкторов на высшем уровне.

В официальном заявлении РФС сообщается, что контракт подписан до конца 2024 года. Согласно предоставленной информации, теперь будут осуществляться различные совместные образовательные курсы, а также семинары и конференций. С помощью вышеуказанных возможностей россияне получат доступ к практикам французских специалистов.

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов отметил, что Россия будет равняться на Францию, приведя в пример выстроенную в стране действующих чемпионов мира систему управления детско-юношеским футболом. «Наша задача заключается в том, чтобы, изучив эту и другие практики, объединить полученные знания с традициями отечественной школы», - подытожил свою речь Митрофанов.