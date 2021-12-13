​«Зенит» рассказал о планах на январь

На официальном сайте «Зенита» сообщается о том, что команда ушла в отпуск. Он продлится почти месяц – вылет на сборы в Дубай запланирован на 13 января. Судя по всему, команда соберётся раньше для привычного прохождения медицинского обследования.

В ОАЭ «Зенит» будет тренироваться до 25 января. Во время сбора команда Сергея Семака проведёт ряд товарищеских матчей, о которых питерский клуб обещает сообщить дополнительно.

Напомним, что «Зенит» после 18 туров лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя в лице московского «Динамо» на два зачётных балла.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 17 февраля против «Бетиса» в Лиге Европы.