​Из «Краснодара» ушли два тренера

Тренерский штаб Виктора Ганчаренко в «Краснодаре» покинули два специалиста. Как сообщается на официальном сайте «быков», из клуба ушли белорус Руслан Зубик, а также итальянец Андреа Бьянки.

Руслан Зубик приходил в «Краснодар» в апреле, когда клуб назначал Виктора Ганчаренко, а Андреа Бьянки трудился в клубе с февраля 2020 года.

«Краснодар» пожелал специалистам удачи в дальнейшей карьере.

На текущий момент «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команду Виктора Ганчаренко в понедельник вечером может обойти «Сочи», который сыграет против «Спартака».