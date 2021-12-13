​Слуцкий – о российском футболе: «Дело не в Черчесове, нужно признать, что наш футбол неконкурентоспособен»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу уровня российского футбола.

«Нужно признать, что российский футбол на низком уровне, что мы неконкурентоспособны на уровне клубов и сборных, что дело не в Черчесове, Слуцком, Зобнине, а в чём-то гораздо более объёмном», - сказал Слуцкий на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Леонид Слуцкий отметил, что в Волгограде при населении, превышающем миллион человек, на просмотр приходит меньше детей, чем в голландском Арнеме с населением в 100 тысяч человек. Там Слуцкий в своё время работал в «Витессе».