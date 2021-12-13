​Ломовицкий переходит из «Спартака» в «Рубин» за 1,5 млн евро

Полузащитник Александр Ломовицкий в обозримом будущем сменит «Спартак» на «Рубин». Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», клубы уже согласовали этот трансфер за 1,5 миллиона евро. В настоящий момент 23-летний футболист договаривается с казанским клубом об условиях личного контракта.

В сезоне 2021/2022 Александр Ломовицкий провёл на поле только 453 минуты в 20 матчах «Спартака». На счету футболиста один голевой пас.

В понедельник вечером «Спартак» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.