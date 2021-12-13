«Ахмат» посредством своего официального сайта объявил об уходе из клуба Яя Туре. Известный главным образом по выступлениям за «Барселону» и «Манчестер Сити» ивуариец с лета текущего года работал в тренерском штабе грозненского клуба.

В своём заявлении «Ахмат» сообщил, что Яя Туре готовится к началу самостоятельной тренерской работы. Грозненский клуб приветствует такое решение ивуарийца и желает ему удачи в будущем.

Добавим, что на текущий момент «Ахмат» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ранее в клубе говорили о задаче по выходу в еврокубки.