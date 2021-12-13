«Локомотив» обратился в «РЖД» с просьбой выделить клубу 20 миллионов евро на усиление состава в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ложа прессы». По данным источника, не исключается вариант, при котором «железнодорожники» уволят Маркуса Гисдоля и будут делать трансферы уже под нового тренера.

Если «РЖД» даст добро на выделение средств, «Локомотив» рассчитывает приобрести футболистов на позиции левого защитника и нападающего.

На текущий момент «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В понедельник вечером «железнодорожников» может обойти «Сочи».