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​«Локомотив» может уволить тренера и просит у «РЖД» 20 млн евро на трансферы слухи

13 Декабря 2021 • 14:13 Комментировать (1)

«Локомотив» обратился в «РЖД» с просьбой выделить клубу 20 миллионов евро на усиление состава в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ложа прессы». По данным источника, не исключается вариант, при котором «железнодорожники» уволят Маркуса Гисдоля и будут делать трансферы уже под нового тренера.

Если «РЖД» даст добро на выделение средств, «Локомотив» рассчитывает приобрести футболистов на позиции левого защитника и нападающего.

На текущий момент «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В понедельник вечером «железнодорожников» может обойти «Сочи».  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
13 Декабря 2021 в 14:26
Вот поэтому я и против того,чтобы клубы спонсировались гос организациями. Давайте РЖД выделит 20 млн на трансферы и заодно поднимет стоимость проезда, давайте Газпром будет спонсором уефа, а тысячи населенных пунктов в стране так и будут негазифицированными….
Ведь кроме того,что есть масса болельщиков которые являются болельщиками других клубов, так еще больше людей которым этот футбол вообще до одного места
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