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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Слуцкий рассказал, в чём проблема Дзюбы

13 Декабря 2021 • 14:07 Комментировать

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, с которым он находится в хороших отношениях.

«Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы понёс это знамя лучше. Но. Если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю свою вот эту огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это не произвольная реакция, он не хочет этого», - высказался Слуцкий в разговоре с Ксенией Собчак в интервью для её программы «Осторожно: Собчак» в YouTube.

Напомним, что Артём Дзюба ни разу не сыграл за сборную России после прихода на должность главного тренера Валерия Карпина. Однажды форвард попал в расширенный список, но сам отказался от вызова.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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