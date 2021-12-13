​Слуцкий рассказал, в чём проблема Дзюбы

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, с которым он находится в хороших отношениях.

«Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы понёс это знамя лучше. Но. Если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю свою вот эту огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это не произвольная реакция, он не хочет этого», - высказался Слуцкий в разговоре с Ксенией Собчак в интервью для её программы «Осторожно: Собчак» в YouTube.

Напомним, что Артём Дзюба ни разу не сыграл за сборную России после прихода на должность главного тренера Валерия Карпина. Однажды форвард попал в расширенный список, но сам отказался от вызова.