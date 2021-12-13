Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий перечислил проблемы российского футбола

13 Декабря 2021 • 13:30 Комментировать (2)

Известный специалист Леонид Слуцкий, который ныне занимает пост главного тренера казанского «Рубина», поделился мнением об уровне футбола в России. Об этом наставник рассказал в эфире ютуб-канала «Осторожно: Собчак».

Тренер заявил, что Россия не может достойно конкурировать на уровне клубов и сборных. По его мнению, проблема заключается в том, что в стране не условий, инфраструктуры и специалистов для выращивания футболистов. По этой причине мы слабее многих, подчеркнул Слуцкий.

На минувшем чемпионате Европы сборная России выступила провально, заняв последнее место в своей группе. В квалификации ЧМ-2022 подопечные Валерия Карпина финишировали на втором месте и весной сыграют против Польши в стыковом матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
13 Декабря 2021 в 14:06
Ну когда тренером становятся с помощью админ ресурса, а потом и титулы так же выигрывают, то о каком футболе можно говорить.!? Ведь видно по результатам, что Слуцкий может тренировать только команду КВН, а он о футболе рассуждает!
Cruyff
13 Декабря 2021 в 13:38
во даёт Лёня открыл Америку и это и пьяному ежу понятно
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.12  19:00 Сочи ... Спартак Москва 2.09 3.45 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Ломовицкий переходит из «Спартака» в «Рубин» за 1,5 млн евро
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Яя Туре работает в «Тоттенхэме»
14:39 · Россия. Премьер-лига
​Яя Туре ушёл из «Ахмата» официально
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» может уволить тренера и просит у «РЖД» 20 млн евро на трансферы 1 слухи
14:07 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий рассказал, в чём проблема Дзюбы
13:30 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий перечислил проблемы российского футбола 2
13:00 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Вопрос с уходом Витории из «Спартака» давно решён»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал точный прогноз на матч «Сочи» - «Спартак» 1
11:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Пиняева отреагировал на интерес «Зенита» и «Локомотива»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Гилерме назвал голкипера, который может стать преемником Акинфеева
12 Декабря
22:42 · Россия. Премьер-лига
Газизов в грубой форме раскритиковал судейство на матче «Локомотив» - «Уфа» 3
22:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» и «Нижний Новгород» безуспешно пытались открыть счёт - видео 1 видео
22:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Мне очень тяжело, я хочу отдохнуть, хотя бы немножко» 1
22:01 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «То, с чем нам надо бороться, что «Нижний» сегодня не хотел играть в футбол»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» прервал неудачную серию - видео 1 видео
Все новости
Рекомендуем