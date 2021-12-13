Слуцкий перечислил проблемы российского футбола

Известный специалист Леонид Слуцкий, который ныне занимает пост главного тренера казанского «Рубина», поделился мнением об уровне футбола в России. Об этом наставник рассказал в эфире ютуб-канала «Осторожно: Собчак».

Тренер заявил, что Россия не может достойно конкурировать на уровне клубов и сборных. По его мнению, проблема заключается в том, что в стране не условий, инфраструктуры и специалистов для выращивания футболистов. По этой причине мы слабее многих, подчеркнул Слуцкий.

На минувшем чемпионате Европы сборная России выступила провально, заняв последнее место в своей группе. В квалификации ЧМ-2022 подопечные Валерия Карпина финишировали на втором месте и весной сыграют против Польши в стыковом матче.