Журналист: «Вопрос с уходом Витории из «Спартака» давно решён»

Известный журналист Иван Карпов отреагировал на информацию о том, что португальский тренер Руй Витория может остаться у руля столичного «Спартака». Ранее такая новость появилась во многих интернет изданиях и телеграм-каналах.

Карпов опроверг эту информацию, заявив в своем «Телеграме», что судьба Витории уже давно решена. Все появляющиеся слухи – не более, чем спекуляции. По словам инсайдера, успешное выступление в Лиге Европы не поможет Рую. Новым наставником «народной команды» станет итальянец Паоло Ваноли, резюмировал Карпов.

Ранее сообщалось, когда может состояться смена главного тренера в «Спартаке».