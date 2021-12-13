Агент Пиняева отреагировал на интерес «Зенита» и «Локомотива»

Футбольный агент Павел Андреев, который представляет интересы талантливого хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, отреагировал на информацию об интересе к 17-летнему игроку со стороны «Локомотива» и «Зенита».

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» агент заявил, что пока нет предложений по трансферу Пиняева. Он отметил, что интерес к игроку был минувшим летом, сейчас же переговоры с другими клубами не ведутся.

Напомним, что в недавнем поединке против казанского «Рубина» Пиняев отметился дебютным голом в российской Премьер-лиге. Его трудовое соглашение с самарским клубом истекает летом 2024 года.