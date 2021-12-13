Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме назвал голкипера, который может стать преемником Акинфеева

13 Декабря 2021 • 10:42 Комментировать

Страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о своем напарнике по команде Данииле Худякове. В настоящий момент 17-летний голкипер защищает цвета «железнодорожников», в то время как натурализованный бразилец восстанавливается после травмы.

«Худяков – отличный парень. В будущем Даниил может стать вторым Акинфеевым», - цитирует Маринато «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Худяков принял участие в шести поединках, в которых пропустил восемь мячей. В двух играх голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Гилерме Даниил Худяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.12  19:00 Сочи ... Спартак Москва 2.09 3.45 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
11:12 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал точный прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Пиняева отреагировал на интерес «Зенита» и «Локомотива»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Гилерме назвал голкипера, который может стать преемником Акинфеева
12 Декабря
22:42 · Россия. Премьер-лига
Газизов в грубой форме раскритиковал судейство на матче «Локомотив» - «Уфа» 3
22:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» и «Нижний Новгород» безуспешно пытались открыть счёт - видео 1 видео
22:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Мне очень тяжело, я хочу отдохнуть, хотя бы немножко» 1
22:01 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «То, с чем нам надо бороться, что «Нижний» сегодня не хотел играть в футбол»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» прервал неудачную серию - видео 1 видео
21:51 · Россия. Премьер-лига
Уткин иронично отреагировал на решение Дзюбы отправиться в отпуск перед матчем с «Динамо» 1
21:50 · Россия. Премьер-лига
Стукалов в гневе: «Во втором тайме мы начали играть по другим правилам как бы»
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Поздравляем арбитра с победой «Локомотива»: «Уфа» собирается подавать протест 6
21:10 · Россия. Премьер-лига
Воронин: «Динамо» не собирается тратить 40 миллионов на футболиста 1
19:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, что нужно сделать «Динамо» для борьбы за чемпионство
19:27 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» громил «Химки» - видео видео
19:06 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Думаю, сегодня будет интересная игра с большим количеством единоборств»
Все новости
Рекомендуем