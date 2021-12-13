Гилерме назвал голкипера, который может стать преемником Акинфеева

Страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о своем напарнике по команде Данииле Худякове. В настоящий момент 17-летний голкипер защищает цвета «железнодорожников», в то время как натурализованный бразилец восстанавливается после травмы.

«Худяков – отличный парень. В будущем Даниил может стать вторым Акинфеевым», - цитирует Маринато «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Худяков принял участие в шести поединках, в которых пропустил восемь мячей. В двух играх голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.