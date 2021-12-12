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Газизов в грубой форме раскритиковал судейство на матче «Локомотив» - «Уфа»

12 Декабря 2021 • 22:42 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:0
Уфа
окончен

«Уфа» продолжает выражать свое недовольство работой судейской бригады на матче против «Локомотива». На этот раз с заявлением выступил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, который не стал подбирать слов, описывая действия рефери Артёма Любимова.

«Это ужас, а не судейство. «Уфу» просто убивают. Не хочу верить в заговоры, но такое ощущение, что как услышали, что у нас денег не так много, кто-то решил, что нечего нам делать тогда в РПЛ. Вот и решили судить нас, как вздумается», - отреагировал Гагизов на ситуацию в интервью Sport24.

Также он добавил, что клуб уже «устал» постоянно обращаться с жалобами в Экспертно-судейскую комиссию. По его словам, после стольких случаев ничего не меняется. Напомним, что главным предметом для споров стало потенциальное удаление полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Уфа Шамиль Газизов Артём Любимов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УФА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
12 Декабря 2021 в 22:48
ай на чё жалуемся? кто за кем стоиц? сантехника вызывали.. нет.. тотажа.. )))
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