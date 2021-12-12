Александр Кержаков: «Мне очень тяжело, я хочу отдохнуть, хотя бы немножко»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча с «Краснодаром» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня игрой или результатом вы в итоге довольны?

- Конечно. Не проиграть в Краснодаре после домашних 1:4, причем совсем без шансов мы играли дома. Доволен результатом, игрой? Конечно, нет, но игрой в обороне очень доволен. В атаке, к сожалению, у нас не первая игра, когда у нас там так, как сегодня.

- За счет чего это можно улучшить? Это нужны сборы или еще футболисты вам?

- Каждый тренер хочет еще футболистов, еще лучше, еще, еще и еще каждый день. Но те ребята, которые есть, это наша команда. Конечно, нужно время.

- По Бумалю, Галаджану и Могилевцу хотелось бы внести ясность, они в команде или нет?

- Нет.

- У вас ближайшие планы - сейчас отдохнуть, или вы сразу будете тоже думать о следующем сезоне?

- Нет, отдохнуть, отдохнуть. Мне очень тяжело, я хочу отдохнуть. Хотя бы немножко.