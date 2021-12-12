Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «То, с чем нам надо бороться, что «Нижний» сегодня не хотел играть в футбол»

12 Декабря 2021 • 22:01 Комментировать
Краснодар
0:0
Нижний Новгород
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Нижним Новгородом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы с каждой минутой все больше и больше хотели выиграть. Если поначалу сочетаниями, которые у нас были, мы как-то робко играли первый тайм особенно. Во втором тайме мы чуть более активно начали двигаться вперед, достаточно часто попадали в нужные зоны, неплохие у нас были подходы, где-то, наверное, не хватило последнего какого-то паса, чтобы изменить исход матча в нашу пользу. Мы, наверное, заслужили победу. Понравилось, как у нас вышла сегодня с первых минут и на замену молодежь. Наверное, то, с чем нам надо бороться, что «Нижний» сегодня не хотел играть в футбол. К сожалению, это так. Тянули время, для футбола это не очень хорошо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРАСНОДАР НИЖНИЙ НОВГОРОД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ахмат 4:1 Химки
окончен Локомотив Москва 2:0 Уфа
окончен Краснодар 0:0 Нижний Новгород
13.12  19:00 Сочи ... Спартак Москва 2.09 3.45 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Декабря
22:42 · Россия. Премьер-лига
Газизов в грубой форме раскритиковал судейство на матче «Локомотив» - «Уфа» 1
22:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» и «Нижний Новгород» безуспешно пытались открыть счёт - видео видео
22:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Мне очень тяжело, я хочу отдохнуть, хотя бы немножко»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «То, с чем нам надо бороться, что «Нижний» сегодня не хотел играть в футбол»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» прервал неудачную серию - видео 1 видео
21:51 · Россия. Премьер-лига
Уткин иронично отреагировал на решение Дзюбы отправиться в отпуск перед матчем с «Динамо» 1
21:50 · Россия. Премьер-лига
Стукалов в гневе: «Во втором тайме мы начали играть по другим правилам как бы»
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Поздравляем арбитра с победой «Локомотива»: «Уфа» собирается подавать протест 3
21:10 · Россия. Премьер-лига
Воронин: «Динамо» не собирается тратить 40 миллионов на футболиста
19:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, что нужно сделать «Динамо» для борьбы за чемпионство
19:27 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» громил «Химки» - видео видео
19:06 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Думаю, сегодня будет интересная игра с большим количеством единоборств»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль: «Мы знаем, с какими проблемами столкнулись и как их решать»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Сколько есть народа, практически все играют»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не думаем о тех игроках, кого сегодня нет»
Все новости
Рекомендуем