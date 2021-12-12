Ганчаренко: «То, с чем нам надо бороться, что «Нижний» сегодня не хотел играть в футбол»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Нижним Новгородом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы с каждой минутой все больше и больше хотели выиграть. Если поначалу сочетаниями, которые у нас были, мы как-то робко играли первый тайм особенно. Во втором тайме мы чуть более активно начали двигаться вперед, достаточно часто попадали в нужные зоны, неплохие у нас были подходы, где-то, наверное, не хватило последнего какого-то паса, чтобы изменить исход матча в нашу пользу. Мы, наверное, заслужили победу. Понравилось, как у нас вышла сегодня с первых минут и на замену молодежь. Наверное, то, с чем нам надо бороться, что «Нижний» сегодня не хотел играть в футбол. К сожалению, это так. Тянули время, для футбола это не очень хорошо.