Стукалов в гневе: «Во втором тайме мы начали играть по другим правилам как бы»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч, понятно, настроение не очень после такого результата. Но ведь в первом тайме многое получалось, особенно в первые 10-15 минут. В целом, наверное, ваша команда точно была не хуже, а, может быть, и лучше.

- А во втором тайме мы начали играть по другим правилам как бы. Вы понимаете, о чем я говорю, потому что это просто не поддается никаким объяснениям. Я не хочу ничего обсуждать, но я вам говорю, что так нельзя. Просто нельзя.

- Точкой невозврата стал эпизод, когда за несколько минут до первого гола…

- Могли получать преимущество, это совсем другая история, а мы получаем гол, да сумасшедше забил Марадишвили, к сожалению. Мы получаем гол вместо того, чтобы играть в большинстве. Вот и всё.

- После того, как пропустили, не удалось перестроиться?

- Опять же вы видели, что команда хотела и все равно шла в атаку. К сожалению, не хватило мастерства в завершающей стадии, но мне своих ребят упрекнуть не в чем, они старались как могли, но так нельзя.