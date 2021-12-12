«Поздравляем арбитра с победой «Локомотива»: «Уфа» собирается подавать протест

В воскресенье завершился последний тур российской Премьер-лиги в этом году. В одном из матчей «Локомотив» в родных стенах переиграл «Уфу». Правда, гости поля остались крайне недовольны работой главного арбитра встречи Артёма Любимова.

Председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб собирается подавать протест. «Уфа» считает ошибочным решение судейской бригады не удалять полузащитника «железнодорожников» Виктора Баринова.

«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет», - высказался Мурзагулов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Отметим, что в том эпизоде на решение рефери не мог повлиять VAR, так как речь шла о второй желтой карточке для игрока.