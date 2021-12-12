«Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд, без блеска одолев «Уфу»

В матче 18-го тура РПЛ московский «Локомотив» принимал «Уфу».

Вот кому точно нужен зимний перерыв, так это московскому «Локомотиву». «Железнодорожники» и с Ральфом Рангником играли не великолепно, а после отъезда немецкого специалиста всё полетело под откос. Пять поражений подряд – с таким багажом «Локомотив» подходил к домашней игре против «Уфы», в которой хоть как-то надеялся извиниться перед болельщиками за ужасающую концовку осени – начало зимы.

На неделе случился бесславный вылет из Лиги Европы, а хоть чуть-чуть скрасить картину должен был матч с «Уфой», которая тоже в кризисе. Всего раз выиграли подопечные Стукалова за последние два месяца, опустившись на предпоследнее место в турнирной таблице. Правда, результаты «Локо» за это время даже хуже.

Маркус Гисдоль дал волю ротации, оставив в запасе Бека и Тикнизяна. Зато в старте снова вышел молодой Бабкин, и впервые – Кирилл Зинович. Пару нападающих составили опытные Смолов и Керк. На острие атаки «Уфы» трудился Гамид Агаларов, который и создал первый полумомент. Поймал отскок в штрафной площади, оказался в отличной позиции, но метров с 12 пробил слабо и точно в руки Даниилу Худякову.

Вообще к морозной московской погоде будто лучше приспособилась «Уфа». Гости атаковали опаснее, чаще били в створ ворот (3 удара против 2 за первый тайм), но едва не пропустили перед перерывом. Первая интересная вылазка «Локо» завершилась передачей на ход Керку. Тот дорвался до угла вратарской и мощно пальунл в ближний угол, едва не сломав штангу. На добивании пытался ещё сыграть Рыбчинский, но с его попыткой справился Александр Беленов.

Второй тайм начался с замены Ботаки на Саплинова из-за травмы, и спустя буквально 5 минут на вынужденную перестановку пошёл Гисдоль, вместо Ненахова выпустив Тикнизяна. «Уфа» вновь смотрелась веселее и вновь должна была счёт открывать – Мрзляк дважды бил с линии штрафной, но сначала заблокировал защитник, а потом мяч пролетел рядом со штангой. И вот этот раз не получилось у гостей отличиться, зато далее последовала расплата.

Тикнизян пяткой отыграл на Смолова, Фёдор прострелил, а мяч рикошетом от Плиева достался Марадишвили, которому осталось только расстрелять Беленова – 1:0. «Локо» стрельнул дуплетом, спустя 3 минуты успех праздновал Джирано Керк. Голландец по-эстетски, пяткой замкнул прострел Дмитрия Рыбчинского, сняв все вопросы по победителю этого равного матча – 2:0.

Впервые с октября победил «Локомотив», чуть подняв настроение своим болельщикам перед паузой и чуть подняв себя в турнирной таблице. До матча «Сочи» команда Маркуса Гисдоля расположилась на пятой строчке.