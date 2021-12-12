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«Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд, без блеска одолев «Уфу»

12 Декабря 2021 • 20:54 Комментировать (5)
Локомотив Москва
2:0
Уфа
окончен

В матче 18-го тура РПЛ московский «Локомотив» принимал «Уфу».

Протокол игры  
Локомотив Москва 2:0 Уфа
(1:0) Марадишвили Константин 71'    
(2:0) Керк Джирано 75'    
Худяков Даниил Ненахов Максим   51' (Тикнизян Наир (   51') Баринов Дмитрий   11' Кастро Пабло Рыбус Мацей Керк Джирано Марадишвили Константин Бабкин Сергей   41' Рыбчинский Дмитрий   87' (Борисенко Григорий (   87') Зинович Кирилл   31' Смолов Фёдор
Запасные: Чёрный Артур Савин Андрей Лисакович Виталий Бека Алексис
Беленов Александр Плиев Константин Ботака-Иобома Эрвинг   39'   46' (Саплинов Александр (   46') Никитин Алексей Журавлёв Юрий Милетич Неманья Камилов Владислав   77' (Голубев Артём (   77') Фищенко Руслан Мрзляк Филип   53'   84' (Ахатов Данил (   84') Алиев Азер   85' (Сухов Александр (   85') Агаларов Гамид
Запасные: Йокич Боян Кузнецов Алексей
12 декабря. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Вот кому точно нужен зимний перерыв, так это московскому «Локомотиву». «Железнодорожники» и с Ральфом Рангником играли не великолепно, а после отъезда немецкого специалиста всё полетело под откос. Пять поражений подряд – с таким багажом «Локомотив» подходил к домашней игре против «Уфы», в которой хоть как-то надеялся извиниться перед болельщиками за ужасающую концовку осени – начало зимы.

На неделе случился бесславный вылет из Лиги Европы, а хоть чуть-чуть скрасить картину должен был матч с «Уфой», которая тоже в кризисе. Всего раз выиграли подопечные Стукалова за последние два месяца, опустившись на предпоследнее место в турнирной таблице. Правда, результаты «Локо» за это время даже хуже.

Маркус Гисдоль дал волю ротации, оставив в запасе Бека и Тикнизяна. Зато в старте снова вышел молодой Бабкин, и впервые – Кирилл Зинович. Пару нападающих составили опытные Смолов и Керк. На острие атаки «Уфы» трудился Гамид Агаларов, который и создал первый полумомент. Поймал отскок в штрафной площади, оказался в отличной позиции, но метров с 12 пробил слабо и точно в руки Даниилу Худякову.

Вообще к морозной московской погоде будто лучше приспособилась «Уфа». Гости атаковали опаснее, чаще били в створ ворот (3 удара против 2 за первый тайм), но едва не пропустили перед перерывом. Первая интересная вылазка «Локо» завершилась передачей на ход Керку. Тот дорвался до угла вратарской и мощно пальунл в ближний угол, едва не сломав штангу. На добивании пытался ещё сыграть Рыбчинский, но с его попыткой справился Александр Беленов.

Второй тайм начался с замены Ботаки на Саплинова из-за травмы, и спустя буквально 5 минут на вынужденную перестановку пошёл Гисдоль, вместо Ненахова выпустив Тикнизяна. «Уфа» вновь смотрелась веселее и вновь должна была счёт открывать – Мрзляк дважды бил с линии штрафной, но сначала заблокировал защитник, а потом мяч пролетел рядом со штангой. И вот этот раз не получилось у гостей отличиться, зато далее последовала расплата.

Тикнизян пяткой отыграл на Смолова, Фёдор прострелил, а мяч рикошетом от Плиева достался Марадишвили, которому осталось только расстрелять Беленова – 1:0. «Локо» стрельнул дуплетом, спустя 3 минуты успех праздновал Джирано Керк. Голландец по-эстетски, пяткой замкнул прострел Дмитрия Рыбчинского, сняв все вопросы по победителю этого равного матча – 2:0.

Впервые с октября победил «Локомотив», чуть подняв настроение своим болельщикам перед паузой и чуть подняв себя в турнирной таблице. До матча «Сочи» команда Маркуса Гисдоля расположилась на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Уфа
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УФА
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
12 Декабря 2021 в 22:31
ай с помощью судейки каторый 100% не удалил барина при щете о-о гиздоль отсрочил свой ..доль.. )))
Дарт Уилфред
12 Декабря 2021 в 21:38
Решили отправить Уфу в AYK/ В принципе там и им и место с их голимой синтухой
Дарт Уилфред
12 Декабря 2021 в 21:41
*ФНЛ
Vladik1993-25
12 Декабря 2021 в 21:00
Всех красно-зеленых с победой наконец то!!!
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окончен Ахмат 4:1 Химки
окончен Локомотив Москва 2:0 Уфа
окончен Краснодар 0:0 Нижний Новгород
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