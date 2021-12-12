Травма на травме и дебют на дебюте: «Краснодар» и «Нижний Новгород» выдали безголевую рубку

Одним из последних воскресных матчей РПЛ в 2021 году стал раунд соперничества «Краснодара» и «Нижнего Новгорода».

В первом круге «быки» уверенно разобрались с нижегородцами на выезде, закинув им три безответных мяча и один ответный. Конечно, «Краснодар» был фаворитом и тогда, и сейчас. В декабре команда Виктора Ганчаренко получила дополнительную мотивацию. До этого она болталась где-то ближе к середине таблицы, но победа над «Сочи» вознесла её на третье место. Чтобы уйти на зимний перерыв в призовой тройке, «чёрно-зелёным» требовалась победа над «Нижним», который в прошлом туре прервал свою безвыигрышную серию из нескольких матчей, обыграв кризисный «Рубин».

Кадровые проблемы «Краснодара» уже давно никого не удивляют. Лазарет у «быков» заполнен практически всё время. Недавно в Финляндии перенёс операцию Кордоба, захворал Кабелла, также не оказалось в заявке на матч Сергея Петрова и Кайо, отбывал дисквалификацию Крыховяк. В общем, за основную команду «Краснодара» дебютировал свой воспитанник Вячеслав Якимов. Раньше он выступал за молодёжный состав клуба, «Краснодар-2» и «Краснодар-3». Зато впервые в этом сезоне появился на поле ветеран «быков» Мартынович, долго бывший недоступным из-за травмы.

У «Нижнего», впрочем, своих травм тоже хватало. Тот же Кечкеш, у которого был перелом носа, получил второй перелом на недавней тренировке. И по ходу первого тайма игроки гостей не раз получали микротравмы. Характер же игры вопросов не вызывал: «Краснодар» играет чётко выраженным первым номером, а волжане отмахиваются. Оборонялись визитёры самоотверженно, бросаясь под мячи и так далее. «Быки», в свою очередь, злоупотребляли навесами и создавали впереди опасность с большим трудом.

Почти не создавали, если точнее. Была у хозяев вспышка на восьмой минуте. Нигматуллин опрометчиво вышел из ворот и не обезвредил Ионова, который отдал с правого фланга пас Сперцяну. Тот нанес заблокированный удар, а Кривцов с подбора что есть мочи пальнул над перекладиной. На 31-й минуте Ильин врывался в штрафную для удара и был нейтрализован Гоцуком в отчаянном подкате. А в конце тайма «НН» и вовсе перевёл игру на чужую половину поля.

Слишком много было в этом матче вынужденных остановок из-за травм. Повреждения преследовали Калинского, Масоэро, Миладиновича, Гоцука, Юлдошева. У «Краснодара» был заменён столкнувшийся головами с Гоцуком Спайич, а в составе «Нижнего» вскоре после получения своей травмы был заменён Шарипов. Игра, как принято говорить, разбилась на эпизоды. «Быки» бились в неприступную стену, но никак не могли её пробить.

После 80-й минуты Ганчаренко подарил дебют за основную команду «Краснодара» Апекову, а Рейхмен, который тоже появился на поле, засветился ещё в прошлом туре против «Сочи». Спорный момент возник в добавленное время, когда как раз Рейхмен зацепился в штрафной соперника об ногу Козлова и упал. Пенальти назначен не был. Своего в этом матче добились нижегородцы, которые, образно выражаясь, собаку съели в чётко оборонительном футболе. Выездная ничья с командой из первой четвёрки – хороший результат для команды из зоны стыков, тем более учитывая отсутствие моментов у волжан. Ну а краснодарцы никак не выйдут на стабильную тропу побед.

Кирилл Иванцов