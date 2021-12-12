Стукалов: «Думаю, сегодня будет интересная игра с большим количеством единоборств»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня по понятным причинам не будет Касинтуры и Кротова, Йокич на скамейке запасных. Как его состояние? Как эти сложности с составом нивелировать и добиться результата?

- Сегодня Йокич еще недовосстановился, он только выйдет, если будет какой-то экстренный случай. Что касается наших потерь, у нас есть другие футболисты в нашей команде, которые, надеюсь, сегодня достойно сыграют.

- Так уж получается, что «Уфа» и «Локомотив» редко выдают какие-то сверхрезультативные матчи. Можно вспомнить только одну игру, в которой было забито три мяча. В основном 1-2 гола. Сегодня какого футбола есть смысл ожидать?

- «Локомотив» с приходом нового главного тренера старается играть агрессивно. Мы как бы тоже пытаемся действовать в таком стиле. Я думаю, сегодня будет интересная игра с большим количеством единоборств.