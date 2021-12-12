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Гисдоль: «Мы знаем, с какими проблемами столкнулись и как их решать»

12 Декабря 2021 • 19:02 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Уфа
2.07 3.35 3.70
2-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Локомотива» всего одно очко в последних четырех матчах российской Премьер-лиги и вылет из Лиги Европы. Как-то можно по конец календарного года чуть-чуть исправить ситуацию и улучшить настроение себе и болельщикам?

- Результатами прошлой недели я, конечно, недоволен. Мы знаем, с какими проблемами мы столкнулись и как их решать. Сегодня ситуация с кадрами тоже непростая, у нас 15 игроков в распоряжении, много травмированных футболистов. Мы взяли пять игроков с нашей «Казанки», которые нам помогают.  Это я так описал ситуацию. Конечно, сегодня мы хотим выиграть матч. Сегодня всё сделаем для того, чтобы с полной энергией выиграть этот матч в этом цикле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УФА
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