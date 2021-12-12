Александр Кержаков: «Сколько есть народа, практически все играют»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- По составу у вас есть изменения. Кечкеш - основной футболист, у него были проблемы с носом, он в маске играл.

- У него второй перелом, к сожалению, на тренировке. Надеюсь, что несерьезный, но перелом носа.

- А Каккоев? Он тоже сегодня не в старте.

- Каккоев тоже с травмой. В прошлом матче у него травма была, мы его заменили в перерыве.

- И Берковский по этой причине?

- Берковский не восстановился.

- Насколько это серьезные потери перед игрой с «Краснодаром»?

- Увидим.

- Те проблемы с составом, которые есть у «Краснодара», меняют установку на игру?

- Каким образом? Сколько есть народа, практически все играют.

- Но там нет очень много основных футболистов.

- Ну… что теперь делать? К счастью, это не мои проблемы, у меня своих проблем полно.