Ганчаренко: «Не думаем о тех игроках, кого сегодня нет»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Краснодар» набирает все больше и больше ход, но так получается, что уходит в конце сезона на паузу. В этом есть досада?

- Нет, мы принимаем как данность, мы даже не думаем об этом. Наша задача сегодня - хорошо сыграть.

- По поводу «хорошо сыграть». Думаю, неудивительно, если вопрос будет по поводу дискалификациях и потерях. Насколько это сегодня заставило просто поменять всё, что было в вашей голове?

- По большому счету это уже не имеет никакого значения, потому что тех людей, которых нет в протоколе, нужно забыть и говорить о том, кто сегодня готов сыграть хорошо на победу. Поэтому мы не думаем о том, кого сегодня нет, а о том, как хорошо настроить игроков и правильно сыграть.

- Про дисквалифицированных понятно. А что с Кайо и Кабеллой?

- Это очень долго будет. У кого-то болезнь, у кого-то травма выкосила нас сегодня. Даже не думаем о тех, кого сегодня нет, самое важное - кто сегодня выйдет.

- Про Якимова хотелось бы спросить. Все-таки у вас один за другим начинают дебютировать молодые воспитанники. Насколько он готов войти в элиту российского футбола?

- Он на самом деле с нами еще не был, но достаточно опытный парень. Я думаю, что не большая проблема для него будет, потому что позиция для него хорошо знакома.