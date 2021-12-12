Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Не думаем о тех игроках, кого сегодня нет»

12 Декабря 2021 • 18:52 Комментировать
Краснодар
0:0
Нижний Новгород
1.25 6.00 12.00
2-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Краснодар» набирает все больше и больше ход, но так получается, что уходит в конце сезона на паузу. В этом есть досада?

- Нет, мы принимаем как данность, мы даже не думаем об этом. Наша задача сегодня - хорошо сыграть.

- По поводу «хорошо сыграть». Думаю, неудивительно, если вопрос будет по поводу дискалификациях и потерях. Насколько это сегодня заставило просто поменять всё, что было в вашей голове?

- По большому счету это уже не имеет никакого значения, потому что тех людей, которых нет в протоколе, нужно забыть и говорить о том, кто сегодня готов сыграть хорошо на победу. Поэтому мы не думаем  о том, кого сегодня нет, а о том, как хорошо настроить игроков и правильно сыграть.

- Про дисквалифицированных понятно. А что с Кайо и Кабеллой?

- Это очень долго будет. У кого-то болезнь, у кого-то травма выкосила нас сегодня. Даже не думаем о тех, кого сегодня нет, самое важное - кто сегодня выйдет.

- Про Якимова хотелось бы спросить. Все-таки у вас один за другим начинают дебютировать молодые воспитанники. Насколько он готов войти в элиту российского футбола?

- Он на самом деле с нами еще не был, но достаточно опытный парень. Я думаю, что не большая проблема для него будет, потому что позиция для него хорошо знакома.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРАСНОДАР НИЖНИЙ НОВГОРОД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 1:1 Зенит
окончен Ахмат 4:1 Химки
Идет 65 минута Локомотив Москва 0:0 Уфа
Идет 68 минута Краснодар 0:0 Нижний Новгород
13.12  19:00 Сочи ... Спартак Москва 2.09 3.45 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Декабря
19:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, что нужно сделать «Динамо» для борьбы за чемпионство
19:27 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» громил «Химки» - видео видео
19:06 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Думаю, сегодня будет интересная игра с большим количеством единоборств»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль: «Мы знаем, с какими проблемами столкнулись и как их решать»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Сколько есть народа, практически все играют»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не думаем о тех игроках, кого сегодня нет»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев: «У Конате сегодня день рождения сегодня, так что я решил - пусть забьёт»
18:32 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» отреагировали на слухи об интересе к Ломовицкому 1
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Нижний Новгород»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:28 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» разгромил «Химки», реализовав три пенальти
18:21 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Жаль, что не смог помочь ребятам» 1
18:07 · Россия. Премьер-лига
Червиченко раскритиковал Дзюбу за решение заранее отправиться в отпуск
17:57 · Россия. Премьер-лига
В ворота «Химок» назначили три пенальти в течение 30 минут – «Ахмат» реализовал все попытки
17:50 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо заявил, что «Динамо» не заслужило на ничью в матче с «Зенитом» 3
Все новости
Рекомендуем