Тимофеев: «У Конате сегодня день рождения сегодня, так что я решил - пусть забьёт»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Химки» (4:1) Артём Тимофеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, положительные эмоции, по-другому никак не может быть. Четыре гола забили, много не реализовали моментов, игра была хорошая, и самое главное, что с хорошим настроением уйдем в отпуск.

- У вас дубль, вы оба мяча забили с пенальти. При этом, когда назначили третий, вы взяли мяч, но потом отдали его Конате. Вы сами отдали, или он попросил?

- Он попросил, у него день рождения сегодня, так что я решил - пусть забьет.

- После счета 2:0 на второй тайм какая была установка тренера? Потому что мы знаем, что команда очень часто расслабляется, имея такое комфортное преимущество.

- Тренер сказал играть внимательно, с концентрацией и продолжать играть так же, как в первом тайме.