«Ахмат» разгромил «Химки», реализовав три пенальти

Перед уходом на зимние каникулы «Химки» не смогли покинуть последнее место. В гостях у «Ахмата» подмосковная команда создавала моменты, попадала по два раза в перекладину в одной атаке, а вот соперник зарабатывал и реализовывал пенальти за пенальти. Также Мохамед Конате и Александр Трошечкин обменялись голами с игры, а после обилие моментов уже не привело к голам. 4:1, и «Ахмат» всего в одном очке от еврозоны.
Протокол игры
|(1:0) Коновалов Игорь 19'
|(2:0) Тимофеев Артём 45'
|(3:0) Конате Мохамед II 50'
|(4:0) Конате Мохамед II 65'
|67' Трошечкин Александр (4:1)
Шелия Гиорги • Тодорович Дарко 83' ( Иналкаев Абубакар ( 83') • Семёнов Андрей • Нижич Зоран • Богосавац Мирослав • Тимофеев Артём • Коновалов Игорь • Карапузов Владислав 70' ( Уциев Ризван ( 70') • Уткин Даниил • Харин Евгений 70' ( Быстров Марат ( 70') • Архипов Артём 46' ( Конате Мохамед II ( 46' Швец Антон 82')
Запасные: Адуев Амир • Полярус Артём • Гудиев Виталий • Лысцов Виталий • Садулаев Лечи • Мелихов Александр • Себаи Сенин
Лантратов Илья • Дагерстол Филип • Карпов Максим 46' ( Долгов Александр ( 46') • Боженов Кирилл 49' 70' ( Сабович Бесард ( 70') • Трошечкин Александр 70' ( Давидян Давид ( 70') • Стойинович Душан • Глушаков Денис • Набиуллин Эльмир 76' ( Садыгов Илья ( 76') • Кухарчук Илья 12' 70' ( Жумабеков Максим ( 70') • Соколов Артём • Мирзов Резиуан
Запасные: Генералов Егор • Сычёв Виталий • Массуренко Данил
12 декабря. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).