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«Ахмат» разгромил «Химки», реализовав три пенальти

12 Декабря 2021 • 18:28 Комментировать
Ахмат
4:1
Химки
окончен

Перед уходом на зимние каникулы «Химки» не смогли покинуть последнее место. В гостях у «Ахмата» подмосковная команда создавала моменты, попадала по два раза в перекладину в одной атаке, а вот соперник зарабатывал и реализовывал пенальти за пенальти. Также Мохамед Конате и Александр Трошечкин обменялись голами с игры, а после обилие моментов уже не привело к голам. 4:1, и «Ахмат» всего в одном очке от еврозоны.

Протокол игры  
Ахмат 4:1 Химки
(1:0) Коновалов Игорь 19'    
(2:0) Тимофеев Артём 45'    
(3:0) Конате Мохамед II 50'    
(4:0) Конате Мохамед II 65'    
    67' Трошечкин Александр (4:1)
Шелия Гиорги Тодорович Дарко   83' (Иналкаев Абубакар (   83') Семёнов Андрей Нижич Зоран Богосавац Мирослав Тимофеев Артём Коновалов Игорь Карапузов Владислав   70' (Уциев Ризван (   70') Уткин Даниил Харин Евгений   70' (Быстров Марат (   70') Архипов Артём   46' (Конате Мохамед II (   46' Швец Антон   82')
Запасные: Адуев Амир Полярус Артём Гудиев Виталий Лысцов Виталий Садулаев Лечи Мелихов Александр Себаи Сенин
Лантратов Илья Дагерстол Филип Карпов Максим   46' (Долгов Александр (   46') Боженов Кирилл   49'   70' (Сабович Бесард (   70') Трошечкин Александр   70' (Давидян Давид (   70') Стойинович Душан Глушаков Денис Набиуллин Эльмир   76' (Садыгов Илья (   76') Кухарчук Илья   12'   70' (Жумабеков Максим (   70') Соколов Артём Мирзов Резиуан
Запасные: Генералов Егор Сычёв Виталий Массуренко Данил
12 декабря. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ахмат
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АХМАТ ХИМКИ
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окончен Динамо Москва 1:1 Зенит
окончен Ахмат 4:1 Химки
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