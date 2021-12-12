«Ахмат» разгромил «Химки», реализовав три пенальти

Перед уходом на зимние каникулы «Химки» не смогли покинуть последнее место. В гостях у «Ахмата» подмосковная команда создавала моменты, попадала по два раза в перекладину в одной атаке, а вот соперник зарабатывал и реализовывал пенальти за пенальти. Также Мохамед Конате и Александр Трошечкин обменялись голами с игры, а после обилие моментов уже не привело к голам. 4:1, и «Ахмат» всего в одном очке от еврозоны.