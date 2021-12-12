В ворота «Химок» назначили три пенальти в течение 30 минут – «Ахмат» реализовал все попытки

По состоянию на данную минуту проходит встреча между «Ахматом» и «Химками» в рамках российской Премьер-лиги. Хозяева поля ведут со счетом 3:0, но все свои голы подопечные Андрея Талалаева забили с 11-метровой отметки.

Случиться уникальному для внутреннего первенства событию позволил главный арбитр Алексей Амелин – он трижды назначил пенальти в ворота «Химок» в течение получаса игры.

Примечательно, что судейская бригада четыре раза обращалась к помощи видеоассистентов – были отменены еще два взятия ворот «Ахматом».

К слову, на сайте Liveresult.ru ведется текстовая онлайн-трансляция противостояния.