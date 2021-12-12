Мостовой рассказал, в чём беда российского футбола

После матча между «Динамо» и «Зенитом» у Александра Мостового спросили мнение касательно ситуации с форвардом питерцев Артёмом Дзюбой. Напомним, футболист получил повреждение и решил раньше остальных партнеров по команде отправиться в отпуск.

Эксперт пояснил, что в этом поступке нет ничего сверхъестественного. В свою очередь, он указал на другую проблему, за которой придется наблюдать в ближайшее время.

«Здесь глобальная проблема. Страшно, что мы живем в такое время. Я понимаю Дзюба, хороший футболист, давно зарекомендовал себя. Другое дело, что сейчас будут выставлять снимки те, кого мы по фамилиям не знаем. Вот в чем беда нашего футбола», - неожиданно ответил Мостовой в разговоре с «РБ Спорт».

Специалист уточнил, что в сегодняшних условиях отдых на условных Мальдивах могут себе позволить те игроки, которые ничего не добились и которые, скорее всего, ничего в будущем и не добьются.