«Химки» рассчитались с долгами по зарплате перед футболистами

В сентябре стало известно, что «Химки» испытывают определенные финансовые трудности, из-за которых клуб вынужден задержать выплаты футболистам. Речь шла о месячной зарплате и различного рода премиальных.

Однако, перед уходом чемпионата на зимнюю паузу руководству удалось решить эту проблемы. Как сообщил представитель наблюдательного совета Роман Терюшков в разговоре с ТАСС, «Химки» рассчитались со всеми игроками.

«Вопросов по долгам нет. Сейчас у «Химок» нет никаких задолженностей ни по премиальным, ни по зарплатам», - подтвердил чиновник.

Отметим, что на данный момент команда проводит свой заключительный поединок в 2021 году против «Ахмата», а за развитием событий на футбольном поле можно проследить с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru