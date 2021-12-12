​В «Химках» отреагировали на слухи о Мамаеве

Появились слухи о том, что Павел Мамаев в зимнее трансферное окно может примерить на себе футболку «Химок». По поводу появившейся информации высказался Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета подмосковного клуба.

Терюшков сказал sport24, что «Химки» не рассматривают вариант с переходом Павла Мамаева. Он отметил, что клуб на текущий момент ни с кем не вёл переговоры.

При этом после праздников «Химки» рассчитывают усилить состав. Терюшков cказал, что команде нужно усилить атакующую линию.

В воскресенье, 12 декабря, «Химки» проведут гостевой матч против «Ахмата».