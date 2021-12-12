​Мамаев может оказаться в «Химках»

Полузащитник Павел Мамаев может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает «РБ Спорт», 33-летний футболист может оказаться в «Химках».

Подмосковному клубу Павел Мамаев может достаться бесплатно, ведь действующий контракт игрока с «Ростовом» истекает в последний день 2021 календарного года.

Отмечается, что многое будет зависеть от восстановления Павла Мамаева – в октябре полузащитник перенёс хирургическое вмешательство на ахилле.

В сезоне 2021/2022 Павел Мамаев успел провести за «Ростов» шесть матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался.