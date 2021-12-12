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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Эксперты: Карасёв правильно назначил пенальти в пользу «Зенита»

12 Декабря 2021 • 14:39 Комментировать (1)

В начале воскресного матча российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом» в ворота московской команды был назначен пенальти. Сергей Карасёв принял решение после сигнала от Владимира Москалёва (ВАР) и просмотра повтора.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов написал в своём телеграм-канале, что одиннадцатиметровый был правильно назначен за «фол по неосторожности».

Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам судейства Александр Бобров.

«Дмитрий Скопинцев совершил фол по неосторожности – подбил ногу бежавшему перед ним Андрею Мостовому», - написал Бобров в телеграм-канале «КГБ (Как говорит Бобров)».

Отметим, что Клаудиньо реагировать пенальти не смог, пробив мимо ворот. 

Следить за матчем «Динамо» - «Зенит» можно в текстовой трансляции

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Карасёв Игорь Федотов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
lazarevs08
12 Декабря 2021 в 15:20
В "пользу" динамо мяч мимо пролетел, а пенальти назначен в "пользу" зенита)))
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окончен Динамо Москва 1:1 Зенит 3.75 3.65 2
Идет 26 минута Ахмат 1:0 Химки 1.87 3.45 4.7
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