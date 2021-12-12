​Эксперты: Карасёв правильно назначил пенальти в пользу «Зенита»

В начале воскресного матча российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом» в ворота московской команды был назначен пенальти. Сергей Карасёв принял решение после сигнала от Владимира Москалёва (ВАР) и просмотра повтора.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов написал в своём телеграм-канале, что одиннадцатиметровый был правильно назначен за «фол по неосторожности».

Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам судейства Александр Бобров.

«Дмитрий Скопинцев совершил фол по неосторожности – подбил ногу бежавшему перед ним Андрею Мостовому», - написал Бобров в телеграм-канале «КГБ (Как говорит Бобров)».

Отметим, что Клаудиньо реагировать пенальти не смог, пробив мимо ворот.

Следить за матчем «Динамо» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.