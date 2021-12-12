​Мать Аршавина проиграла суд бывшей невестке

Мать известного в прошлом российского футболиста Андрея Аршавина проиграла суд своей бывшей невестке. Как сообщает популярный телеграм-канал Mash, мама экс-игрока «Зенита» требовала с его бывшей жены почти два миллиона рублей за проживание в её квартире после развода. Соответствующий иск был отклонён Приморским судом Санкт-Петербурга.

Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста почти три года назад. Он известен главным образом по выступлениям за питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал». На счету Аршавина 17 голов в 75 матчах за национальную сборную России.