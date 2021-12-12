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​Мать Аршавина проиграла суд бывшей невестке

12 Декабря 2021 • 14:13 Комментировать (1)

Мать известного в прошлом российского футболиста Андрея Аршавина проиграла суд своей бывшей невестке. Как сообщает популярный телеграм-канал Mash, мама экс-игрока «Зенита» требовала с его бывшей жены почти два миллиона рублей за проживание в её квартире после развода. Соответствующий иск был отклонён Приморским судом Санкт-Петербурга.

Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста почти три года назад. Он известен главным образом по выступлениям за питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал». На счету Аршавина 17 голов в 75 матчах за национальную сборную России.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
12 Декабря 2021 в 14:24
А зря. Обнаглевшую носато (а теперь безносую) экс-содержанку надо было наказывать.
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