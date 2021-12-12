​Пиняев интересен «Зениту» и «Локомотиву»

Талантливый нападающий Сергей Пиняев, выступающий за «Крылья Советов», входит в сферу интересов двух топ-клубов Премьер-лиги России. По данным «РБ Спорт», переговоры с самарским клубом по поводу 17-летнего футболиста начали «Зенит» и «Локомотив».

Отмечается, что в действующем контракте Сергея Пиняева, рассчитанном до конца сезона 2023/2024, прописана сумма отступных в 200 миллионов рублей.

Напомним, что в субботу Сергей Пиняев забил свой первый гол в чемпионате России. Он вошёл в тройку самых молодых авторов голов в истории Премьер-лиги. При этом самым молодым автором гола в РПЛ остаётся Жано Ананидзе.