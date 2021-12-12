«Локомотив» поздравил Гилерме с днём рождения

В воскресенье, 12 декабря, день рождения отмечает голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме. Пресс-служба «железнодорожников» поздравила капитана команды с 36-летием.

«Желаем счастья, здоровья, новых побед и скорейшего восстановления от травмы. С днем рождения! Ждем твоего возвращения на поле!», - говорится в публикации клуба в твиттер-аккаунте.

Гилерме защищает цвета московского коллектив с августа 2007 года. Его контракт с «Локо» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ Маринато провел 13 поединков, в которых пропустил 11 мячей. В трех играх он сохранил свои ворота на замке.