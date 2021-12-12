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​Депутаты КПРФ обратились к председателю правительства России с просьбой отозвать законопроект о внедрении Fan ID

12 Декабря 2021 • 01:04 Комментировать

Закон о внедрении Fan ID прошёл первое чтение в Госдуме, но говорить о том, что в России точно появятся паспорта болельщиков, пока преждевременно. Депутат КПРФ Владимир Исаков опубликовал в своём телеграм-канале фотографию документа, направленного главе правительства России Михаилу Мишустину. В документе речь идёт о просьбе отозвать законопроект о внедрении Fan ID.

В пояснении, среди прочего, говорится о том, что законопроект о внедрении Fan ID нарушает основополагающие права и свободы. Отмечается, что такой подход не соответствует ни законодательству, ни положениям Конституции.

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Евро-Футбол.Ру,
fan id Владимир Исаков
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