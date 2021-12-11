​Себастьяна Вильи в «Динамо» не будет

Слухи уже давно связывают московское «Динамо» с колумбийским вингером Себастьяном Вильей, выступающим за известный аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Впрочем, журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» сообщает о том, что Вильи в «Динамо» не будет. По данным журналиста, ранее работавшего в стане «бело-голубых», москвичи даже не обсуждали возможность перехода этого футболиста.

«Динамо» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье команде Сандро Шварца предстоит домашний матч против «Зенита», от которого «динамовцы» отстают на два очка.