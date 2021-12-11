Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Черевченко пропустит матч с «Ахматом» из-за болезни

11 Декабря 2021 • 22:19 Комментировать
Ахмат
...
Химки
Через 16 ч. 43 мин.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко не будет присутствовать на гостевом матче против «Ахмата» в воскресенье вечером. Пресс-служба подмосковного клуба сообщила о том, что Черевченко простудился. За день до вылета в Грозный у специалиста поднялась температура. При этом рулевой «Химок» сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, что в средине ноября Игорь Черевченко вернулся на должность главного тренера «Химок» спустя три недели после отставки.

Матч восемнадцатого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Химками» стартует 12 декабря в 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Черевченко Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АХМАТ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула
окончен Ростов 1:4 Урал
12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
23:46 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» отреагировал на редкую крупную победу своей команды
22:19 · Россия. Премьер-лига
​Черевченко пропустит матч с «Ахматом» из-за болезни
22:11 · Россия. Премьер-лига
Как «Урал» неожиданно разгромил «Ростов» - видео видео
22:09 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Это Жиру, Ибрагимович и Холанн в моём стиле забивают голы»
21:49 · Россия. Премьер-лига
​Кузьмичёв покинул «Спартак» после трёх месяцев работы официально
21:42 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Конечно, это лучшая игра в этом сезоне»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Игроков упрекнуть в самоотдаче не могу»
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» обжалует решения арбитра в матче против ЦСКА – клуб обратился в ЭСК РФС
21:21 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «По всем показателям мы были лучше, а проиграли 1:4» 1
21:15 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» смог удивить футбольную Россию перед отпуском: интересные цифры
20:57 · Россия. Премьер-лига
«Урал» за тайм разгромил «Ростов» 1
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Алексей Березуцкий поставил оценку ЦСКА за первую часть сезона
20:49 · Россия. Премьер-лига
​На фасаде «Ростов Арены» появилась надпись в память об Игоре Гамуле
20:41 · Россия. Премьер-лига
​Полоз реализовал все 15 пенальти в РПЛ
20:25 · Россия. Премьер-лига
Пименов считает, что отсутствие Ракицкого скажется на «Зените» в матче с «Динамо»
Все новости
Рекомендуем