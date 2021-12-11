​Черевченко пропустит матч с «Ахматом» из-за болезни

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко не будет присутствовать на гостевом матче против «Ахмата» в воскресенье вечером. Пресс-служба подмосковного клуба сообщила о том, что Черевченко простудился. За день до вылета в Грозный у специалиста поднялась температура. При этом рулевой «Химок» сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, что в средине ноября Игорь Черевченко вернулся на должность главного тренера «Химок» спустя три недели после отставки.

Матч восемнадцатого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Химками» стартует 12 декабря в 16:30 по московскому времени.