​Пиняев – самый молодой автор гола в чемпионате России за последние 12 лет

«Крылья Советов» завершили выступления в 2021 календарном году домашней победой над «Рубином» со счётом 2:0. Один из голов самарской команды забил перспективный Сергей Пиняев. Как сообщают специалисты футбольной статистики из Opta, Пиняев, отличившийся в возрасте 17 лет и 39 дней, стал самым молодым автором гола в Премьер-лиге России за последние 12 лет.

В октябре 2009 года Жано Ананидзе забил дебютный гол в российской Премьер-лиге в возрасте 17 лет и 8 дней. Именно Ананидзе остаётся самым молодым футболистом, забивавшим гол в эпоху РПЛ.

На текущую минуту «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.